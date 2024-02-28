Зеленський обговорив із президенткою Молдови «зусилля Росії з дестабілізації» Придністров’я

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду в столиці Албанії Тирані – про це він повідомив 28 лютого.

За його словами, сторони обговорили «останні події у Придністровському регіоні Молдови, зусилля Росії з дестабілізації регіону та ефективні шляхи протидії зловмисному впливу держави-агресора».

«Ми також зосередилися на функціонуванні експортних коридорів, які використовуються для транспортування українських товарів через територію Молдови», – написав Зеленський.

Він додав, що обидві країни прагнуть приєднатися до Європейського Союзу, і політики домовилися координувати роботу в цьому напрямку.

Мая Санду наразі не коментувала розмову, але раніше повідомила, що бере участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа в Тирані під головуванням Зеленського та прем’єр-міністра Албанії Еді Рами.

Вона висловлювала намір підтвердити підтримку України та амбіції Молдови щодо вступу до ЄС.

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Раніше 28 лютого збори «місцевих обранців усіх рівнів» у сепаратистському регіоні Молдови 28 лютого звернулися до Росії із закликом «вжити заходів для захисту Придністровʼя».

Збори в Тирасполі відбулися за день до виступу президента РФ Володимира Путіна в російському парламенті 29 лютого.

Раніше цього місяця Інститут вивчення війни припустив, що Кремль здійснює інформаційні операції проти Молдови на кшталт тих, які використовував перед вторгненням в Україну в 2014 і 2022 роках. На думку дослідників, Росія може намагатися встановити умови для виправдання можливої майбутньої ескалації проти Молдови.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.