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Депутати в Тирасполі попросили РФ про «захист Придністровʼя»

Збори «місцевих обранців усіх рівнів», Тирасполь, Молдова, 28 лютого 2024 року
Збори «місцевих обранців усіх рівнів», Тирасполь, Молдова, 28 лютого 2024 року

Збори «місцевих обранців усіх рівнів» у сепаратистському регіоні Молдови 28 лютого звернулися до Росії із закликом «вжити заходів для захисту Придністровʼя», повідомляє молдовська служба Радіо Свобода. У резолюції, ухваленій на скликаному лідером регіону Вадимом Красносельським засіданні в Тирасполі, учасники засідання розкритикували владу Молдови за «тиск».

Водночас текст документа не містить заклику до Російської Федерації анексувати регіон.

Збори в Тирасполі відбулися за день до виступу президента РФ Володимира Путіна в російському парламенті 29 лютого.

Раніше цього місяця Інститут вивчення війни припустив, що Кремль здійснює інформаційні операції проти Молдови на кшталт тих, які використовував перед вторгненням в Україну в 2014 і 2022 роках. На думку дослідників, Росія може намагатися встановити умови для виправдання можливої майбутньої ескалації проти Молдови.

Посол Міністерства закордонних справ України з особливих доручень Паун Роговей 19 лютого зустрівся з віцепрем’єр-міністром Молдови з питань реінтеграції Олегом Серебряном та лідером сепаратистського регіону Придністров’я Вадимом Красносельським.

За повідомленням, зустріч відбулася в контексті врегулювання питання Придністров’я, в якому Київ «продовжує надавати сприяння Кишиневу та Тирасполю в пошуку шляхів взаєморозуміння, насамперед у питанні кінцевої мети переговорного процесу – реінтеграції Республіки Молдова».

Співрозмовники обмінялися думками щодо шляхів вирішення проблем економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Кишиневом та Тирасполем.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

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