Депутати в Тирасполі попросили РФ про «захист Придністровʼя»

Збори «місцевих обранців усіх рівнів» у сепаратистському регіоні Молдови 28 лютого звернулися до Росії із закликом «вжити заходів для захисту Придністровʼя», повідомляє молдовська служба Радіо Свобода. У резолюції, ухваленій на скликаному лідером регіону Вадимом Красносельським засіданні в Тирасполі, учасники засідання розкритикували владу Молдови за «тиск».

Водночас текст документа не містить заклику до Російської Федерації анексувати регіон.

Збори в Тирасполі відбулися за день до виступу президента РФ Володимира Путіна в російському парламенті 29 лютого.

Раніше цього місяця Інститут вивчення війни припустив, що Кремль здійснює інформаційні операції проти Молдови на кшталт тих, які використовував перед вторгненням в Україну в 2014 і 2022 роках. На думку дослідників, Росія може намагатися встановити умови для виправдання можливої майбутньої ескалації проти Молдови.

Посол Міністерства закордонних справ України з особливих доручень Паун Роговей 19 лютого зустрівся з віцепрем’єр-міністром Молдови з питань реінтеграції Олегом Серебряном та лідером сепаратистського регіону Придністров’я Вадимом Красносельським.

За повідомленням, зустріч відбулася в контексті врегулювання питання Придністров’я, в якому Київ «продовжує надавати сприяння Кишиневу та Тирасполю в пошуку шляхів взаєморозуміння, насамперед у питанні кінцевої мети переговорного процесу – реінтеграції Республіки Молдова».

Співрозмовники обмінялися думками щодо шляхів вирішення проблем економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Кишиневом та Тирасполем.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.