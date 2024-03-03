«Жахливе вбивство» – Ландсберґіс про загибель дітей в Одесі

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс закликав притягнути Росію до відповідальності за загибель українських дітей.

«Це абсолютно жахливе вбивство. Умисно вбиваючи немовлят уві сні, Росія заявляє про очевидну зневагу до будь-яких мирних угод, минулих чи майбутніх. Повинні бути серйозні та негайні наслідки, а не безкарність», – написав очільник зовнішньополітичного відомства в мережі Х 3 березня, коментуючи події в Одесі.

За останніми даними, число загиблих унаслідок здійсненої 2 березня атаки російського дрона в Одесі, зросло до 12. Увечері 3 березня з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла ще двох дітей – 10-річного Сергія та його восьмирічної сестри Злати.

Удень президент України Володимир Зеленський назвав імена трьох загиблих дітей – Марк, якому ще не виповнилося навіть трьох років, Єлизавета, вісім місяців, і Тимофій, чотири місяці.

2 березня Повітряні сили повідомили про атаку російських безпілотників на Одещину та Миколаївщину. За даними рятувальників, внаслідок нічної атаки дронів по Одесі зруйновані 18 квартир дев’ятиповерхівки.

В Одесі та області 3 березня оголошено днем жалоби за загиблими під час нічної атаки дронів на місто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.