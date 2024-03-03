В Одесі з-під завалів дістали тіла ще двох дітей – влада

Під завалами багатоповерхівки в Одесі, куди 2 березня влучив російський дрон «Шахед», знайшли тіла 10-річного хлопчика та його 8-річної сестри, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер ввечері 3 березня.

«Ще одна загибла дитина – дівчинка Злата. Їй було вісім років. Рятувальники зараз деблокують їх з братиком Сергієм тіла», – написав очільник ОВА.



Раніше на пів години він повідомив, що під завалами рятувальники знайшли тіло 10-річного хлопчика.



Число загиблих в Одесі зросло до 12.

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДПСУ) в Одеській області повідомляла, що під завалами багатоповерхівки в Одесі можуть перебувати ще чотири людини.

2 березня Повітряні сили повідомили про атаку російських безпілотників на Одещину та Миколаївщину. За даними рятувальників, внаслідок нічної атаки дронів по Одесі зруйновані 18 квартир дев’ятиповерхівки.

В Одесі та області 3 березня оголошено днем жалоби за загиблими під час нічної атаки дронів на місто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.