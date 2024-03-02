У Німеччині розслідують можливий витік до РФ запису розмови про військову допомогу Україні

Німецькі правоохоронці розслідують аудіо розмови, раніше поширеної в російських медіа, на якій нібито німецькі військові обговорюють надання зброї Україні – про це повідомляють міжнародні агенції.

Зокрема, як передає Reuters, німецьке міністерство оборони наразі не може підтвердити автентичність запису, але заявило, що Федеральне управління військової контррозвідки розслідує справу.

Агентство додає, що його журналісти прослухали запис і також не змогли незалежно підтвердити його справжність. Учасники розмови на аудіо обговорюють можливе надання Україні крилатих ракет Taurus, а також навчання українських військових.

«Ми перевіряємо, чи були перехоплені комунікації, пов’язані з військово-повітряними силами, військова контррозвідка вжила всіх необхідних заходів», – цитує речника міністерства Agenzia Nova.

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Водночас телеканал ZDF цитує представників німецької армії, які заявили, що вважають запис справжнім.

Напередодні, повідомляє російська служба Радіо Свобода, головна редакторка російського державного телеканалу RT Маргарита Симоньян оприлюднила запис розмови нібито військових високопосадовців про постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Співробітники, зокрема, обговорюють, як Бундесвер може технічно підтримувати постачання Україні ракет, якщо на це буде рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца. Розмова також стосувалася навчання українських пілотів та використання крилатих ракет військовими ЗСУ без присутності німецьких військових на території України.

Taurus – німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 кілометрів. Вони є аналогом британських Storm Shadow, які вже успішно використовуються українськими військовими. Вони призначені для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей, без заходу літака-носія в зону ППО противника. Канцлер ФРН Олаф Шольц продовжує відмовляти в передачі Києву цієї зброї.