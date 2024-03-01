Страх перед клопами в Парижі був штучно посилений російською «дезінформацією» – міністр

Страх перед клопами в Парижі минулої осені, який потрапив у заголовки газет по всьому світу, був штучно посилений акаунтами в соціальних мережах, пов’язаними з російською «дезінформаційною» діяльністю, заявив в інтерв’ю телеканалу TF1 міністр зі справ Європи Франції Жан-Ноель Барро.



«Полеміка про клопів значною мірою була посилена акаунтами, пов’язаними з Кремлем, і вони навіть створили хибний зв’язок між прибуттям українських біженців і поширенням клопів», – сказав міністр, якого цитує агенція Reuters.

На запитання, чи вважає уряд, що російські акаунти «організували» паніку, Барро не підтвердив, заявивши, що натомість дезінформаційна кампанія «посилила» існуючий страх з метою створення відчуття незахищеності.



Барро зазначив, що за останні два роки – з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – російські кібератаки і дезінформаційні кампанії посилилися.



Після того, як користувачі соціальних мереж опублікували кадри, на яких комахи повзають у швидкісних поїздах і паризькому метро, французькі та іноземні ЗМІ широко висвітлювали цю ситуацію.



Заступник мера Парижа закликав уряд допомогти знищити комах напередодні Олімпійських ігор влітку 2024 року, деякі школи та класи були тимчасово закриті, а вагони метро та залізниці були ретельно перевірені. Але влада заявила, що не було виявлено жодних слідів будь-якої надзвичайної ситуації.

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12 лютого міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі заявили, що прагнуть співпраці задля протистояння російській дезінформації. Країни домовилися про спільний механізм попередження проти атак російських тролів. За словами міністрів, Франція, Німеччина та Польща стали жертвами однієї і тієї ж російської дестабілізаційної стратегії і хочуть захищати себе разом. Зокрема, майбутні європейські вибори та Олімпійські ігри в Парижі розглядаються як можливі цілі таких атак.