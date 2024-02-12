Франція звинуватила Росію в дезінформаційній кампанії напередодні річниці вторгнення в Україну

Французькі урядовці 12 лютого звинуватили Росію в проведенні довготривалої кампанії маніпуляцій в Інтернеті проти західних прихильників України напередодні другої річниці військового вторгнення Москви в сусідню країну.

Представники МЗС Франції заявили, що Росія активізувала зусилля з маніпуляції інформацією та поширення брехні, які націлені на західних союзників Києва, включаючи Польщу, Німеччину та Францію.

Французьке урядове агентство, відповідальне за захист від іноземних онлайн-загроз, (Viginum) заявило про виявлення мережі російських веб-сайтів, призначених для поширення кремлівської пропаганди. За даними агентства, мережа під кодовою назвою Portal Kombat включає 193 веб-сайти.

У період з вересня по грудень 2023 року VIGINUM проаналізувало діяльність мережі «інформаційних порталів» зі схожими характеристиками, які поширюють проросійський контент міжнародній аудиторії.

Сайти цієї мережі не створюють жодного оригінального контенту, але масово поширюють публікації, що надходять переважно з трьох типів джерел: облікові записи російських чи проросійських діячів у соціальних мережах, російські пресагентства та офіційні сайти установ.

У VIGINUM зауважили, що основною метою є висвітлення війни РФ проти України шляхом позитивного представлення «спецоперації» (так Москва називає повномасштабне вторгнення) та обмова України та її лідерів.

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Крім того, 12 лютого міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі заявили, що прагнуть співпраці задля протистояння російській дезінформації. Країни домовилися про спільний механізм попередження проти атак російських тролів. За словами міністрів, Франція, Німеччина та Польща стали жертвами однієї і тієї ж російської дестабілізаційної стратегії і хочуть захищати себе разом. Зокрема, майбутні європейські вибори та Олімпійські ігри в Парижі розглядаються як можливі цілі таких атак.

В Євросоюзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну звучали заяви про припинення потоку російської дезінформації й пропаганди. Зокрема, ЄС запровадив санкції проти спонсорованих Кремлем каналів RT і Sputnik. Однак, як повідомляв видання Bloomberg, Росія продовжує свою діяльність з дезінформації через дзеркальні до заблокованих ресурсів платформи.