Європарламент ухвалив резолюцію, в якій засудив воєнні злочини Росії в Україні

Європейський парламент 9 липня ухвалив резолюцію, яка засуджує воєнні злочини Росії в Україні. Документ схвалили 507 голосами «за», при 77 «проти» і 45 тими, хто утримався.

У резолюції наголошується, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося в лютому 2022 року, зруйнувало мир і стабільність у Європі, а також серйозно підірвало глобальну безпеку.

Росія названа «найбільшою і безпосередньою загрозою для європейської безпеки».

Євродепутати наголошують, що Росія несе виняткову відповідальність за розв’язану агресивну війну, і що порушення прав людини, воєнні злочини й інші порушення міжнародного права, вчинені російськими військовими й офіційними особами, не можуть залишатися безкарними.

Особливе обурення євродепутатів викликають російські атаки на мирних громадян, а також навмисне і систематичне руйнування цивільної інфраструктури України.

У документі зазначається, що депортація українських дітей до Росії може бути частиною стратегії Кремля, спрямованої на знищення національної самоідентичності українців.

Євродепутати зазначають, що Росія продовжує вчиняти жорстокі злочини проти мирного населення України.

В Європарламенті нагадують, що, за даними української влади, близько 16 тисяч українських цивільних наразі перебувають в ув’язненні на території Росії й окупованих районів України. Понад 70 тисяч українців, включаючи дітей, цивільних і військових, офіційно вважаються зниклими безвісти.

У резолюції різко засуджуються страти українських військовополонених, які Женевська конвенція визнає воєнними злочинами.

Європарламент висловив повну підтримку розслідуванням щодо російських офіційних осіб, які проводяться Міжнародним кримінальним судом, і привітав угоду між Радою Європи й Україною про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Євродепутати наполягають на притягненні до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах в Україні й закликають Росію негайно погодитися на всеосяжний обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».

Крім того, резолюція наголошує на необхідності більш ефективних військових, економічних, політичних і дипломатичних зусиль з боку ЄС і його партнерів для припинення російської агресії й досягнення стійкого припинення вогню.

Євродепутати також закликають ЄС прискорити процес конфіскації заморожених російських державних активів на користь України, заявляючи, що юридичні механізми для цього вже існують, а зволікання стане «непрощенним провалом політики європейських урядів».

Резолюції Європарламенту не мають юридичної сили і мають багато в чому символічний характер – вони виражають політичну позицію євродепутатів.