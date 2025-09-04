Лідери трьох країн ЄС можуть пропустити зустріч «коаліції охочих» у Парижі – список учасників

Лідери Угорщини, Словаччини та Мальти можуть пропустити зустріч «коаліції охочих» в Парижі 4 вересня. Про це кореспондентці Радіо Свобода стало відомо від чиновників у Єлисейському палаці.

Фізично присутніми на засіданні, згідно з попередніми списками, окрім президентів Франції та України, будуть лідери Польщі, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Бельгії, а також голови Єврокомісії та Ради ЄС.

Онлайн долучаться генеральний секретар НАТО, лідери Великої Британії, Норвегії, Канади, Іспанії, Японії та очільники решти країн ЄС, окрім Угорщини, Словаччини та Мальти. Австрія буде представлена міністром закордонних справ.

З-поза меж ЄС до обговорення онлайн приєднаються також лідери Нової Зеландії, Австралії, Чорногорії, Албанії, віцепрезидент Туреччини та міністр закордонних справ Ісландії.

Список учасників ще може оновлюватися.

Читайте також: Рютте розповів, як просуваються дискусії про гарантії безпеки для України

Президент України прибув до Парижа 3 вересня. Під час брифінгу із Володимиром Зеленським його французький колега Емманюель Макрон висловив готовність надати політичну підтримку домовленостям, які дозволять завершити війну. За його словами, партнери України готові будуть надати їй гарантії безпеки в день підписання мирної угоди.

Зустріч лідерів «коаліції охочих» запланована в Парижі на 4 вересня. Після неї європейські лідери й Зеленський поговорять із президентом США Дональдом Трампом телефоном, повідомив раніше Єлисейський палац.



