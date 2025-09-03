Зеленський прибув до Данії на переговори з лідерами формату NB8

Президент України Володимир Зеленський 3 вересня прибув до Данії. Як повідомив його речник Сергій Нікіфоров, там голова держави матиме двосторонню зустріч із премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен і візьме участь у переговорах із лідерами держав Північної Європи і Балтії у форматі NB8 (Nordic-Baltic 8).

Раніше сьогодні Зеленський, засуджуючи черговий російський масований удар по Україні з використанням ракет і ударних безпілотників, заявив, що говоритиме з партнерами, зокрема під час візиту до Данії, про необхідність посилення тиску на Росію, й анонсував «відчутне посилення для України».

Крім того, за словами президента, ввечері 3 вересня він поїде до Парижа. «Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат «Коаліції охочих» і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США. Дякую всім, хто допомагає. На кожен російський удар потрібна реальна відповідь», – написав Зеленський у телеграмі.

Напередодні радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що президент Зеленський 4 вересня відвідає Париж для зустрічей із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. За його повідомленням, розмови відбудуться «для «звірки годинників» під час інтенсивних обговорень гарантій безпеки для України».