Лубінець закликав до відповідальності винних після даних про табори, де РФ «перевиховує» українських дітей

Росія продовжує системно порушувати міжнародне гуманітарне право, незаконно вивозячи українських дітей, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи повідомлення правозахисників про те, що Росія відправляє викрадених українських дітей до таборів «перевиховання», зокрема в Північній Кореї.

«Нещодавно зʼявилася шокуюча інформація. За даними Регіонального центру з прав людини, зафіксовано 165 таборів, у яких українських дітей русифікують і мілітаризують. Вони розташовані на ТОТ України, в РФ, Білорусі та навіть у Північній Кореї», – написав Лубінець у соцмережах.

Він наголосив, примусове переміщення дітей, їхня русифікація, мілітаризація є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, а насильницька передача дітей від однієї групи до іншої групи – це одна з п’яти ознак геноциду згідно з Римським статутом.

«Це – абсолютно неприпустимо. Росії байдуже на долю українських дітей. Для країни-агресора це просто ресурс для майбутніх воєн проти західного світу. Важливо, щоб наші партнери враховували кожен такий випадок і сприяли притягненню винних до відповідальності», – наголосив він.

Генеральна асамблея ООН 3 грудня підтримала резолюцію із закликом до Росії повернути до України викрадених дітей. Голосування відбулося на надзвичайній сесії.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.