Білий дім: до України повернули ще семеро дітей, викрадених Росією

У Білому домі заявили, що ще семеро дітей – шестеро хлопчиків і одна дівчинка – возз’єдналися зі своїми сім’ями в Україні.

«Моя відданість забезпеченню безпечного повернення дітей до їхніх сімей у цьому регіоні є непохитною. Я високо оцінюю лідерство та наполегливу дипломатію Росії та України у справі возз’єднання дітей та сімей. Їхні зусилля з налагодження зв’язків створили реальне середовище для співпраці – основу для оптимізму. Ця співпраця продовжуватиме рухати процес вперед на наступному етапі», – йдеться у заяві першої леді США Меланії Трамп, яку оприлюднив Білий дім.

У заяві зазначається, що Меланія Трамп і її представник «надали гуманітарну допомогу від США для покращення результатів ініціативи з возз’єднання».

Дружина президента США висловила сподівання, що зрештою «наші спільні зусилля призведуть до ширшої регіональної стабільності».

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У вересні президент Володимир Зеленський повідомив, що завдяки ініціативі Bring Kids Back UA та підтримці партнерів 1 625 українських дітей вже вдалося повернути до України.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.