Німеччина, Франція та Велика Британія пропонують нові санкції щодо Росії через отруєння Навального

Франція та Німеччина запропонують Євросоюзу санкції щодо Росії, націлені на конкретних осіб, яких підозрюють у причетності до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністри закордонних справ цих країн заявили, що ЄС повинен змусити Росію відповідати, якщо вона порушує міжнародні норми.

Німеччина та Франція запропонували нові санкції ЄС проти Росії через отруєння Навального. Відео

«Донині Росія не надала жодного ґрунтовного пояснення» щодо використання військового хімічного препарату «Новачок», яким був отруєний Навальний, заявили вони.

Очільники міністерств закордонних справ Німеччини та Франції додали, що вони незабаром поділяться зі своїми європейськими партнерами пропозиціями стосовно того, проти кого вартозапровадити санкції.

Пропозиції будуть націлені на осіб, які можуть бути причетні до цього злочину і до порушення міжнародних норм, виходячи з їхніх службових обов'язків, а також щодо суб'єктів, які причетні до програми «Новачок»



«Пропозиції будуть націлені на осіб, які можуть бути причетні до цього злочину і до порушення міжнародних норм, виходячи з їхніх службових обов'язків, а також щодо суб'єктів, які причетні до програми «Новачок», – заявили міністри.

Міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас, перебуваючи у парламенті в Берліні, також заявив: «Це серйозне порушення громадянських прав, здійснене з використанням хімічного препарату, і ми твердо переконані, що це не може залишитись без наслідків».

«Саме тому ми будемо координувати спільну відповідь з нашими партнерами у Євросоюзі – і також з Організацією із заборони хімічної зброї – впродовж наступних кількох днів, … цільові та пропорційні санкції щодо відповідальних осіб є неминучими», – додав міністр Маас.

Тим часом Велика Британія обіцяє стояти пліч-о-пліч з Німеччиною та Францією у питанні відповіді на отруєння Олексія Навального.

Міністр закордонних справ країни Домінік Рааб у середу заявив, що працюватиме зі своїми європейськими партнерами, аби забезпечити санкції щодо російських посадовців та інших.

«Ми працюватимемо разом з нашими міжнародними партнерами, щоб запровадити санкції націлені на російських посадовців та інших, яких вважають відповідальними за цей злочин, а також щодо тих, хто причетний до розробки програми хімічної зброї «Новачок», – заявив Рааб.

Кремль, у свою чергу, заявив у середу, що Росія не розробляє жодної хімічної зброї і повністю виконує всі зобов'язання за Міжнародною угодою про контроль озброєння, яка забороняє розробку хімічної зброї.

Напередодні було оголошено, що результати досліджень, проведених Організацією із заборони хімічної зброї (ОPCW) на запит Німеччини, підтвердили отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною класу «Новічок».

Глави МЗС Німеччини та Франції підкреслили, що рішення запровадити нові санкції не означає припинення діалогу з Росією.