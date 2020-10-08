Фонд Навального вимагає від ФСБ порушити справу про розробку забороненої хімічної зброї в Росії

Юристи Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального подали до ФСБ Росії заяву з вимогою порушити кримінальну справу про розробку, виробництво й накопичення забороненої хімічної зброї. Такий крок пов’язаний із отруєнням Навального бойовою хімічною речовиною «Новачок», йдеться в повідомленні в телеграм-каналі юридичної служби ФБК.

Слідчі ФСБ протягом трьох діб повинні вирішити, чи порушувати кримінальну справу, додав юрист В’ячеслав Гімаді.

«Згідно з доповіддю голови Державної комісії з ліквідації хімічної зброї від 27.09.2017 року, Росія завершила ліквідацію всіх наявних запасів хімічної зброї. Однак отруєння Олексія Навального токсином із сімейства «Новачок» свідчить не тільки про застосування, але і про розробку, виробництво і накопичення забороненої хімічної зброї на території Росії», – йдеться в заяві.

Організація із заборони хімічної зброї повідомила, що її експерти підтвердили: Навального отруїли речовиною з групи «Новачок». Раніше таких висновків дійшли фахівці лабораторії бундесверу, також їх підтвердили в незалежних центрах у Швеції та Франції.

Влада Росії заявляє, що аналізи, взяті у Навального в Омську, не показали наявності отрути.