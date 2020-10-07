Німеччина: Шредер позивається до Bild через «хлопчика на побігеньках у Путіна»

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер заявив, що позивається до газети Bild через інтерв’ю з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним. Про це пишуть німецькі засоби інформації.

Інтерв’ю з Навальним було опубліковане 6 жовтня. У ньому російський опозиціонер назвав Шредера «хлопчиком на побігеньках у Путіна». Крім того, за словами Навального, колишній канцлер отримував від президента Росії таємні платежі. При цьому опозиціонер визнав, що доказів у нього немає.

Шредер назвав заяви Навального помилковими. Він також зазначив, що Bild поширила інформацію, не звернувшись до нього по коментар.

Ґергард Шредер обіймав посаду федерального канцлера Німеччини з 1998 до 2005 року. На початку 2000-х років був одним з ініціаторів будівництва першої гілки газопроводу «Північний потік». З 2017 року Шредер очолює раду директорів корпорації «Роснєфть».