Росія: соратниці Навального Любові Соболь посилили вирок

Соратниці російського опозиціонера Олексія Навального Любові Соболь, засудженої за так званою «санітарною справою» до півтора року обмеження волі, посилили вирок.

Згідно з ухваленим 30 вересня рішенням Мосміськсуду, відтепер Соболь повинна буде отримувати спеціальний дозвіл у поліції на виїзд за межі Москви. Раніше вона мала тільки повідомляти про це.

В іншому вирок Соболь залишили без змін: вона як і раніше не може виходити з дому з десятої години вечора до шостої години ранку і відвідувати масові заходи.

«Санітарний справа» була відкрита Слідчим комітетом Росії після акцій на підтримку Навального, які відбулися у десятках російських міст 23 і 31 січня. За цією справою були заарештовані або оголошені у розшук найближчі соратники Навального, включаючи його рідного брата, а також політичні активісти. Їх звинуватили у підбурюванні до порушення санітарно-епідеміологічних правил.

Згідно з версією слідства, частина обвинувачених закликали через соцмережі вийти протестувати у центр Москви. Відгукнувшись на заклик, туди приїхали люди, які повинні були залишатися вдома на самоізоляції. У оперштабі з боротьби з коронавірусом заявляли, що 23 січня на Пушкінську площу прийшли 19 осіб, у яких діагностували COVID-19. Це створило загрозу масового захворювання людей, стверджують слідчі.

Більшість обвинувачених у «санітарній справі» засудили до обмеження волі на строк від року до двох.

Правозахисники вказують на вибірковість російської влади в оцінці дій протестувальників. Вони зазначають, що у Москві взимку цього року відбулося безліч масових заходів, зокрема – провладні мітинги, і їх учасників не переслідували і не перевіряли.