Число жертв вибуху на пороховому заводі в Росії зросло до семи, шукають ще дев’ятьох людей

Число жертв пожежі та вибуху на заводі з виробництва пороху поблизу міста Рязань у Росії зросло до семи, ще дев’ятьох людей шукають, але попередньо їх також вважають загиблими. Про це повідомляють 22 жовтня російські інформагенції.

Всього на момент інциденту в цеху працювали 17 людей, одного потерпілого з сильними опіками госпіталізували.

Як повідомляє агенція ТАСС, коли на місце прибули пожежники, горів одноповерховий цех № 304 зі зберігання пороху.

За даними МНС, о 08:22 надійшла інформація про пожежу в селищі Лісове Шиловського району Рязанської області, де в результаті порушення технологічного процесу сталася пожежа на території одного з цехів заводу «Еластик».

Сама будівля цеху зруйнувалося, збереглися поодинокі конструкції, але всередині все вигоріло.