У Росії на пороховому заводі стався вибух, є загиблі і поранені

У Росії на пороховому заводі «Еластик» в Рязанській області стався вибух, повідомляють у соцмережах.

Російський телеграм-канал Baza вказує, що вибух, попередньо, стався через порушення техніки безпеки в цеху, де виробляється порох.

Місцева влада про вибух на пороховому заводі «Еластик» не повідомляє, а оперативний штаб Рязанської області пише про пожежу на одному з виробничих цехів. При цьому МНС пише, що для ліквідації пожежі задіяні 70 фахівців та 28 одиниць техніки.

За даними міністерства, п’ятеро людей загинули, кількість поранених уточнюється.

Завод, за даними на 2021 рік, виготовляє ракети для реактивної артилерії, різні види авіаційного озброєння та газогенератори для підводних човнів.

За даними місцевих ЗМІ, займання у цеху сталося близько 10:30 ранку, на місці працюють оперативні служби. Внаслідок вибуху будівлю порохового цеху було повністю зруйновано.