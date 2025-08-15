Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

У РФ влада підтвердила загибель 5 людей, поранення понад 100 через вибух на збройовому заводі

Губернатор зазначив, що доручив запровадити режим надзвичайної ситуації муніципального рівня
Щонайменше п’ятеро людей загинули і близько 100 постраждали внаслідок вибуху в пороховому цеху збройового заводу «Еластик» у Шиловському районі Рязанської області Росії. Такі дані навів у своєму телеграм-каналі губернатор регіону Павло Малков.

При цьому він не уточнював назви заводу, зазначивши, що йдеться про «пожежу у виробничому цеху на підприємстві Шиловського району». Водночас Малков зазначив, що доручив запровадити режим надзвичайної ситуації муніципального рівня.

За різними повідомленнями, від 5 до 10 поранених перебувають у тяжкому стані.

Завод, за даними на 2021 рік, виготовляє ракети для реактивної артилерії, різні види авіаційного озброєння й газогенератори для підводних човнів, пише Російська служба Радіо Свобода.

За даними місцевих ЗМІ, пожежа в цеху сталася близько 10:30 ранку, на місці працюють оперативні служби, внаслідок вибуху будівлю порохового цеху було повністю зруйновано.

Телеграм-канал Mash писав, що на заводі здетонував боєприпас під час робіт. Російський телеграм-канал Baza вказує, що вибух, попередньо, стався через порушення техніки безпеки в цеху, де виробляється порох.

У жовтні 2021 року вибух стався на збройовому заводі «Розряд», що розташовувався на території «Еластика», тоді загинули 17 людей.

