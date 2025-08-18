«Маємо єдину позицію з нашими союзниками»: Сибіга перед зустріччю лідерів США та України у Вашингтоні

Українська сторона докладає усіх зусиль, щоб війна завершилася у 2025 році – про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час презентації проєкту Програми дій уряду, передає кореспондентка Радіо Свобода.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства, нині Україна знаходиться у визначальному моменті, коли в умовах максимальної консолідації дипломатичних зусиль, можна зробити «справедливий мир ближчим».

«Завдяки тим перемовинам, які були проведені президентом Зеленським з президентом Трампом, з європейськими союзниками, ми досягли суттєвого прогресу. Ми знаходимося на висхідній у дипломатичних активностях, власне, для того, щоб зупинити вбивства. Ми можемо ствердно сказати, що маємо консолідовану, скоординовану, єдину позицію з нашими союзниками. Це дуже важливо. І всі останні активності найвищого рівня, президента Зеленського були спрямовані саме на це», – сказав Сибіга.

Він запевнив, що напередодні зустрічі у Вашингтоні союзники України поділяють її «бачення щодо шляхів і формули закінчення брутальної російської агресії».

Андрій Сибіга також висловив свої очікування щодо зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні. Зокрема, голова МЗС сподівається на подальший прогрес та на «більш чітке розуміння параметрів майбутніх гарантій безпеки».

«Це надзвичайно важливо. (Також – ред.) це подальша робота і наближення зустрічі в тристоронньому форматі: Зеленський, Путін, Трамп за участю можливих інших лідерів наших союзників. Безумовно, порядок денний цієї зустрічі і часові рамки. Виключно важлива, вирішальна як зустріч, так і момент, в якому ми знаходимося. І я теж вважаю, що він дозволяє говорити про те, що максимальна мобілізація дипломатичних зусиль саме сьогодні дає нам шанс наблизити справедливий, гідний мир для України», – зазначив Сибіга.

Він зазначив, що гарантії безпеки для України повинні бути дієвими. Нині, звертає увагу міністр, почала застосовуватися термінологія гарантій, оскільки «раніше слово «гарантії» на такому рівні не звучало». Нині, як зазначив урядовець, робота над параметрами майбутніх гарантій вже ведеться.





Сибіга розповів, що на рівні радників з питань національної безпеки триває активна робота в цьому напрямку, напрацьовується зміст і конкретні конкретні пункти безпекових гарантій для України:

«Щодо тих країн, які, напевно, матимуть право, чи українська сторона бачить їхню участь як сторони – це ті країни, які можуть реально внести своїм якимось конкретним вкладом у посилення нашої безпеки і у її захист. Тому що ці гарантії також мають бути спрямовані на запобігання в майбутньому будь-яких проявів агресії з боку Росії. Ну і безумовно зміцнення України вже зараз. Треба також говорити про пакет стримування. Росія повинна розуміти наслідки подальших зволікань, наслідки подальших маніпуляцій та імітацій дипломатичного процесу».

Президент України Володимир Зеленський удосвіта за київським часом повідомив, що прибув до Вашингтону, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є забезпечення надійних гарантій безпеки від лідера США проти подальшої російської агресії.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.







