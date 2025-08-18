Доступність посилання

«Ми готові до тристоронніх перемовин» – Зеленський на зустрічі з Трампом про переговори з Путіним

Cпілкування з пресою президентів України Володимира Зеленського (л) і США Дональда Трампа, Білий дім, Вашингтон, 18 серпня 2025 року
Cпілкування з пресою президентів України Володимира Зеленського (л) і США Дональда Трампа, Білий дім, Вашингтон, 18 серпня 2025 року

Україна готова до тристоронніх переговорів разом із президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним, заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з пресою в Білому домі 18 серпня перед початком офіційних переговорів із Трампом.

На відміну від аналогічної пресконференції 28 лютого, яка завершилася без продовження переговорів, у кадрі перебувають лише двоє глав держав – Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Американський лідер заявив, маючи на увазі Володимира Зеленського, що «цей пан хоче миру».

«Ми надамо Україні дуже добрий захист, дуже добрі гарантії», – сказав Трамп.

Значну увагу обидва президенти приділили листу щодо дітей, якого російському лідеру Володимиру Путіну, надіслала перша леді США.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію події.

Президент України Володимир Зеленський о 20:15 прибув на центральний ґанок Білого дому, де його зустрічав президент США Дональд Трамп. За планом зустрічі, перед українсько-американськими переговорами відбувається коротке спілкування глав держав із пресою, як це було і 28 лютого (тоді сторони не перейшли до переговорів, на розмові з пресою все й закінчилося).

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами країн Європи, а також Єврокомісії та НАТО Урсуло фон дер Ляєн перед зустріччю з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом 18 серпня.

Президент України Володимир Зеленський удосвіта за київським часом повідомив, що прибув до Вашингтона, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є забезпечення надійних гарантій безпеки від лідера США проти подальшої російської агресії.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.


