«Ми готові до тристоронніх перемовин» – Зеленський на зустрічі з Трампом про переговори з Путіним

Україна готова до тристоронніх переговорів разом із президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним, заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з пресою в Білому домі 18 серпня перед початком офіційних переговорів із Трампом.

На відміну від аналогічної пресконференції 28 лютого, яка завершилася без продовження переговорів, у кадрі перебувають лише двоє глав держав – Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Американський лідер заявив, маючи на увазі Володимира Зеленського, що «цей пан хоче миру».

«Ми надамо Україні дуже добрий захист, дуже добрі гарантії», – сказав Трамп.

Значну увагу обидва президенти приділили листу щодо дітей, якого російському лідеру Володимиру Путіну, надіслала перша леді США.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію події.

Президент України Володимир Зеленський о 20:15 прибув на центральний ґанок Білого дому, де його зустрічав президент США Дональд Трамп. За планом зустрічі, перед українсько-американськими переговорами відбувається коротке спілкування глав держав із пресою, як це було і 28 лютого (тоді сторони не перейшли до переговорів, на розмові з пресою все й закінчилося).

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами країн Європи, а також Єврокомісії та НАТО Урсуло фон дер Ляєн перед зустріччю з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом 18 серпня.

Президент України Володимир Зеленський удосвіта за київським часом повідомив, що прибув до Вашингтона, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є забезпечення надійних гарантій безпеки від лідера США проти подальшої російської агресії.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.



