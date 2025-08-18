Президент Зеленський прибув до Білого дому

Президент України Володимир Зеленський о 20:15 прибув на центральний ґанок Білого дому, де його зустрічав президент США Дональд Трамп. За планом зустрічі, перед українсько-американськими переговорами відбувається коротке спілкування глав держав із пресою, як це було і 28 лютого (тоді сторони не перейшли до переговорів, на розмові з пресою все й закінчилося).

Радіо Свобода веде пряму трансляцію події.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами країн Європи, а також Єврокомісії та НАТО Урсуло фон дер Ляєн перед зустріччю з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом 18 серпня.

Він оприлюднив відео зустрічей із лідерами Європи в місцевому українському посольстві.

Президент України Володимир Зеленський удосвіта за київським часом повідомив, що прибув до Вашингтону, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є забезпечення надійних гарантій безпеки від лідера США проти подальшої російської агресії.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.



