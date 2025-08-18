РФ вдарила по нафтобазі азербайджанської держкомпанії на Одещині – ЗМІ

Російські війська в ніч на18 серпня вдарили безпілотниками по нафтобазі азербайджанської державної компанії SOCAR в Одеській області, повідомляють держагентство APA і близьке до влади Азербайджану видання Minval.

За даними APA, це була низка атак, внаслідок чого на нафтобазі сталася пожежа, пошкоджено 17 паливних резервуарів, будівлю насосної станції, операторські й технічні приміщення, а також пункти зважування.

Minval пише, що пошкоджено всі резервуари, зруйновано також огорожу об’єкту.

Загальний обсяг нафтобази перевищує 16 тисяч кубометрів. Наразі проводиться оцінка збитків та відновлювальні роботи.

Українська влада у своїх повідомленнях про атаку спершу не вказувала нафтобазу SOCAR.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій і голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомили, що внаслідок ударів виникла масштабна пожежа на об’єкті паливно-енергетичної інфраструктури в Одеському районі. Для її ліквідації залучили понад 100 рятувальників та пожежників, добровольців, бійців Нацгвардії, а також пожежний потяг.

Пізніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у розмові з головою Міллі Меджлісу Азербайджану Сахібою Ґафаровою висловив солідарність «у зв’язку з репресіями проти азербайджанців у Росії й атаками на об’єкти SOCAR в Україні». «Ці злочини – ланки одного ланцюга агресії, які ми рішуче засуджуємо», – наголосив Стефанчук у публікації в фейсбуці.

За даними азербайджанських ЗМІ, це вже друга масована атака на нафтобазу. 8 серпня російські військові запустили по ній близько 10 безпілотників, внаслідок атаки було зафіксовано часткові руйнування.

У ніч на 6 серпня армія РФ завдала удару по компресорній станції оператора газотранспортної системи України, через яку в країну йдуть тестові поставки азербайджанського газу. Вона також розташована в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.