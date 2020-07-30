У штабі ООС повідомили про смерть 3 військових через «різке погіршення стану здоров’я»

Від початку поточного тижня троє українських військових з лав Об’єднаних сил померли «внаслідок різкого погіршення стану здоров’я». Про це повідомили у штабі ООС 30 липня.

«28 липня перестала битися серце солдата Артура Бахнара, 29 липня обірвалося життя солдата Сергія Вергуна. А сьогодні Україна втратила ще одного захисника – старшого сержанта Володимира Перекрестова», – мовиться у повідомленні.

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи. Втім, українські військові щодня повідомляють про поодинокі порушення режиму припинення вогню.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.