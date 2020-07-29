Штаб ООС: втрат і обстрілів на Донбасі 29 липня немає

У зоні бойових дій на Донбасі від початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який набрав чинності з 27 липня, не було жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил, повідомляє штаб ООС у вечірньому зведенні 29 липня.

«Від початку поточної доби зафіксовано один постріл із підствольного гранатомету з боку противника. Цей факт мав місце поблизу населеного пункту Новолуганське. Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали», – ідеться у повідомленні.

В угрупованні «ЛНР» про будь-які порушення перемир’я 29 липня не повідомляли.

В угрупованні «ДНР» стверджують, що українські військові 29 липня зі сторони Авдіївки зі стрілецької зброї обстріляли район населеного пункту Яківлівка.

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи. Вже в перший день у штабі ООС повідомили про два обстріли з боку бойовиків.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.