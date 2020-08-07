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07 серпня 2020, Київ 22:00
Новини | Суспільство

СБУ розслідує розкрадання коштів на соцвиплати учасникам бойових дій

Як стверджують в СБУ, до оборудок причетні посадовці лікарень та соціальних установ Києва, Київської та Тернопільської областей

Служба безпеки України заявила про блокування розкрадання бюджетних коштів, призначених на соціальні виплати учасникам бойових дій, йдеться в повідомленні відомства 7 серпня.

Як стверджують в СБУ, до оборудок причетні посадовці лікарень та соціальних установ Києва, Київської та Тернопільської областей.

«Фігуранти сприяли безпідставному оформленню інвалідності атовцям (учасникам Антитерористичної операції – ред.) та привласнювали передбачені законом виплати. Задокументовано 17 епізодів, пов’язаних із призначенням неправомірних виплат у 2018-2019 роках», – стверджують у відомстві.

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За повідомленням, чотирьом неназваним фігурантам повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, в їхніх домівках відбулися обшуки.

Збитки державному бюджету в СБУ оцінюють в 7 мільйонів гривень. Як зазначають у відомстві, слідство в цій справі триває.

4 серпня поліція Луганської області повідомила, що викрила схему вимаганяня коштів в учасників бойових дій.

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