Зеленський створив Консультативну раду в справах ветеранів – указ

Президент України Володимир Зеленський створив Консультативну раду в справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України. Він підписав відповідний указ 2 червня.

«З метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав, а також осіб, незаконно утримуваних на тимчасово окупованій території України… постановляю: утворити Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України як консультативно-дорадчий орган при президентові України», – йдеться в документі.

Зеленський призначив головою Консультативної ради Сергія Куніцина (ймовірно, колишнього радника п’ятого президента Петра Порошенка та ексголову Севастопольської міської державної адміністрації).

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

Станом на кінець 2019 року в Україні зареєстрували понад 375 тисяч учасників бойових дій.