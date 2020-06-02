Суд у Дніпрі відмовився накладати арешт на землю, виділену учасникам бойових дій на Донбасі

У Дніпрі восьмеро учасників бойових дій на Донбасі в суді відстояли право розпоряджатись своїми земельними ділянками, виданими міськрадою. У вівторок Самарський районний суд міста відмовив слідчому поліції в накладенні арешту на землю.

Як розповіла Радіо Свобода юристка правозахисної групи «Січ» Віталія Серебрянська, у листопаді 2019 року бійці отримали по 0,09 га землі неподалік від Дніпра, вони мають всі документи на землю.

«Ми вивчили всі документи і вважаємо, що бійці отримали право власності на землю законно. Ця земля не перебуває у водоохоронній зоні Дніпра. Ми також подали клопотання про визнання бійців потерпілими в справі», – сказала Віталія Серебрянська.

Водночас у поліції вважають, що виділення цієї землі бійцям відбулось із порушенням меж прибережної водоохоронної зони річки Дніпро. Після скарги сусідів колишніх бійців правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «самозахоплення». Прізвища заявників не називаються, на судові засідання вони не з’являються.

Наприкінці травня стало відомо, що в Дніпрі 8 учасників бойових дій на сході України, які мають інвалідність, в суді доводять своє право власності на земельні ділянки, виділені їм державою. Аби отримати цю землю у власність, кажуть бійці, на всі бюрократичні процедури витратили по три роки.

Відповідно до статті 12 (пункт 14) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій надаються, серед інших, такі пільги: першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. За законодавством, учасники бойових дій на Донбасі мають першочергове право на безкоштовні земельні ділянки. Міністерство у справах ветеранів України детально розписало механізм.