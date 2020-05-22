«Кримінальне провадження – самозахоплення». У Дніпрі ветерани війни на Донбасі в суді відстоюють своє право на землю

Дніпро – У Дніпрі учасники бойових дій на сході України змушені в суді доводити своє право власності на земельні ділянки, виділені їм державою. Аби отримати цю землю у власність, кажуть бійці, на всі бюрократичні процедури витратили по три роки. Тепер, коли ділянки, здавалося б, стали їхніми, на них наклали арешт, а бійців мало не підозрюють у самозахопленні.

Восьмеро бійців – ветеранів бойових дій на Донбасі, дехто з них з інвалідністю – отримали земельні ділянки по 9 соток кожна минулого року. Земля – у віддаленому районі міста, на мальовничому березі Дніпра. Хтось із них планував збудувати тут дачу, хтось, не маючи можливостей для будівництва, – продати. Але сталось інакше.

«Ми вважаємо, що це беззаконня» – боєць

Ветеран війни на Донбасі Богдан Кириченко воював у добровольчому батальйоні «Донбас», він – один із тих, хто вийшов з Іловайського «котла», має третю групу інвалідності. Власником ділянки, розповідає, став у листопаді 2019-го. Каже, що має всі документи, які підтверджують право власності, зокрема відповідне рішення міськради Дніпра.

Вручають повістку моїй дружині, я був на роботі. «Ось, приходьте в суд, кримінальне провадження – самозахоплення»

Однак нещодавно до нього додому прийшли слідчі. Пояснили: відкрили кримінальне провадження про самозахоплення землі.

«Цю землю мені відвели на основі рішення міської ради. Все у мене законно, є всі документи. Що сталось? Самарський кримінальний розшук приходить до нас за день до суду, вимагає відкрити двері. Під час карантину прийшли без масок. Вручають повістку моїй дружині, я був на роботі. «Ось, приходьте в суд, кримінальне провадження – самозахоплення». Виявилось, що справа ще 15 грудня 2019 року була відкрита. Нас ніхто не поінформував, не просив у нас документи», – сказав Радіо Свобода боєць.

Бійці показують свої ділянки в Самарському районі Дніпра. Земля поросла чагарниками й молодняком. Ані привести до ладу, ані почати щось будувати ніхто не встиг.

Власники припускають: кримінальне провадження щодо землі й арешт на неї наклали за заявою місцевих мешканців, – ймовірно, одного з впливових сусідів, який раніше нею користувався та мав свої плани.

«Нам навіть не дали ознайомитись із матеріалами справи. Кажуть, що недоброзичливі сусіди, які мають зв’язки, подали скаргу. Ми вважаємо, що це беззаконня», – сказав Богдан Кириченко.

«Є таємниця слідства»

Підтвердити або спростувати ці підозри колишніх військових Радіо Свобода наразі не вдалося. Ймовірних заявників у суді не було. Представники ж правоохоронних відомств, з’явившись до суду, від коментарів відмовились, пославшись на таємницю слідства.

Є таємниця слідства

«Підстави викладені в нашому клопотанні, будь-які пояснення я не можу надати. Є таємниця слідства», – сказав прокурор місцевої прокуратури №1 Сергій Щербина.

Радіо Свобода готує інформаційний запит до правоохоронних відомств.

«Ситуація абсурдна» – юрист

Між тим захисниця інтересів трьох колишніх військових у суді, юристка Правозахисної групи «СІЧ» Віталія Серебрянська каже: ситуація абсурдна. За її словами, учасники бойових дій на Донбасі є законними власниками землі.

Справа про самозахоплення була відкрита ще 5 місяців тому, але бійців як законних власників жодного разу не опитали й не поцікавились їхніми документами.

«Ми ознайомлені з клопотанням слідчого до суду. У ньому зазначено, що відбулось самозахоплення щодо цієї землі і те, що ця земля використовується не за призначенням, що вона перебуває в зоні водоохоронних ресурсів. Але наразі це не є підставою для накладення арешту на ці землі. Якщо б відбулося кримінальне правопорушення – тоді так», – сказала юристка..

Повідомлення про злочин є неправдивим. Тут взагалі немає складу злочину

Якщо б самочинне захоплення справді б відбулось, то саме бійці як власники були б потерпілими у цій справі, додає вона.

«Відповідно до законодавства, стаття 197 з позначкою 1, за якою відкрите кримінальне провадження, – це самовільне захоплення землі, яке завдало значної шкоди власнику. Власниками є АТОвці, то вони ніяк не можуть бути винуватцями злочину і їм ніяк не можуть бути висунуті обвинувачення. У них є і витяги про право власності і рішення Дніпровської міської ради, відповідно, саме вони мають бути визнані потерпілими. Однак всі учасники АТО – власники цих земельних ділянок – заперечують, що щодо їхніх ділянок відбулось самозахоплення, отже, повідомлення про злочин є неправдивим. Тут взагалі немає складу злочину. Ми заявляємо клопотання про закриття цієї справи», – прокоментувала Радіо Свобода Віталія Серебрянська.

У міськраді Дніпра, яка виділила землю учасникам бойових дій на Донбасі, заявляють, що це було зроблено на законних підставах і готуються оскаржувати арешт землі в суді.

Самарський райсуд Дніпра мав розглянути справу 20 травня, однак засідання поки відклали – адвокати бійців, які тільки долучились до процесу, попросили час для ознайомлення з матеріалами. Суд має відбутися 2 червня.

В інших регіонах

Конфлікт із виділенням землі ветеранам війни на Донбасі, який виник у Дніпрі, – далеко не перший в Україні. На Івано-Франківщині бійці судилися з мерією Калуша, вимагаючи, щоб їм надали земельні ділянки під індивідуальне житлове будівництво в конкретному місці. Міська рада відмовляла, заявляючи, що ця земля має бути використана для суспільних потреб.

На Харківщині бійцям виділили землю на території, яка раніше була в оренді приватного підприємства, але термін оренди скінчився. Поки у бійців йшло оформлення землевпорядної документації, зацікавлені люди через суди намагалися забрати цю землю собі.

Чим регламентується право на землю для учасників АТО/ООС та як отримати

Відповідно до статті 12 (пункт 14) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій надаються, серед інших, такі пільги: першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. За законодавством, учасники бойових дій на Донбасі мають першочергове право на безкоштовні земельні ділянки.

Міністерство у справах ветеранів України детально розписало механізм.

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