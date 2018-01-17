Ветерани війни на Донбасі вимагають від уряду розблокувати виділення землі

Понад 100 представників організацій ветеранів з кількох областей України 17 січня в Києві біля будівлі уряду вимагали розблокувати виділення землі учасникам збройного конфлікту на Донбасі та родинам загиблих українських бійців.

За словами учасників акції, земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства ветеранам фактично припинили виділяти з літа 2017 року після набрання чинності постановою уряду №413.

Одна з норм постанови передбачає, що місцевий орган Держгеокадастру має право безоплатно передавати державні земельні ділянки у приватну власність громадянам, лише якщо їхня сумарна площа не перевищує 25% від площі ділянок, які продали з аукціону у попередньому кварталі.

За законодавством, учасники бойових дій на Донбасі мають першочергове право на безкоштовні земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Проте, як стверджують учасники протесту, місцева влада після ухвалення постанови №413 майже не виділяє землю ані ветеранам, ані родинам загиблих бійців через те, що земельні аукціони практично не відбуваються.

За словами учасників протесту, 10 січня, коли вони проводили попереджувальну акцію, керівництво Мінагрополітики пообіцяло їм винести на порядок денний уряду зміни до постанови. Ветерани сподіваються, що це відбудеться вже на засіданні Кабінету міністрів 17 січня.

Раніше представники Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО запевнили Радіо Свобода, що зміни до урядових нормативних актів, які розблокують виділення землі бійцям, вже напрацьовані, їх ухвалять найближчим часом.