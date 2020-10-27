В Криму зникає підземна вода? Криму прогнозують майбутнє без води? Через масове використання свердловин на півострові. Без підземних вод висихають озера. Відео пересохлої гірської водойми в районі Великої Ялти кримчани надіслали нам на пошту. А обміліле озеро у Бахчисарайському районі ми помітили в одній з інстаграм сторіс кримчан. Скільки озер зникли з карти півострова від 2014 року місцева влада, призначена Кремлем, не повідомляє, а на скарги екологів не реагує. За підрахунками Крим.Реалії, за останній рік у Криму пересохли щонайменше 10 водойм, і серед них є унікальні. Чому це відбувається? – дивіться.