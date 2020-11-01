Україні не потрібна «Масандра»? З першого листопада закінчуються свідоцтва на торгові марки, якими понад століття володіє кримська виноробня. Це означає, тепер державний концерн «Масандра», зареєстрований тут, на материковій Україні, може втратити право власності на своє ж вино та інші напої. Після анексії кримські бренди «Магарач», «Новий Світ», «Масандра» перереєстрували на материковій Україні, але саме «Масандра» опинилася під санкціями української влади. Крим.Реалії звернулися до РНБО, СБУ та Мінекономіки України, щоб дізнатися, чому це сталося?