У Києві знову заперечили можливість постачати воду до Криму до деокупації

Чільні українські посадовці знову заперечили можливість постачати воду до окупованого Росією Криму до деокупації українського півострова.

Про це, зокрема, заявили на Спеціальному київському безпековому форумі віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков і секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Резніков звернув увагу, що потреби окупованого Росією Криму з погляду забезпечення водою населення можуть повністю забезпечуватися власними силами півострова, і Україна не постачатиме воду до Криму до його повної деокупації Росією. «Ніякого постачання води до Криму з боку України до повної деокупації не буде. Жодних переговорів на цю тему ми не ведемо ні офіційно, ні неофіційно, ніяк», – сказав він.

Віцепрем’єр пояснив, що обсяги споживання води в Криму збільшилися через мілітаризацію Росією півострова, збільшення витрат на військові потреби, завезення додаткового населення з сусідньої Росії, і наголосив, що відповідальність за всі гуманітарні потреби несе держава-окупант.

«Тому запитання і розповіді з боку Росії про те, що щось там не вирішується і це має вирішувати українська сторона, є нікчемними. На сьогодні вони несуть відповідальність за забезпечення будь-якої гуманітарної потреби, зокрема водопостачання», – сказав Резніков, як його цитує агентство «Інтерфакс-Україна».

На тому, що «окупант несе повну відповідальність за території, які він окупував, і постачання води до Криму є проблемою Росії на даний час», наголосив і Данілов.

«Не може український народ забезпечувати водою війська Російської Федерації, це просто нонсенс», – додав він.

Як сказав секретар РНБО, в України є дуже проста пропозиція до Росії: «Путін бере свої війська, свої танки, забирає їх і йде на свою територію. Є кордон України, ми не приходили до Росії. Ця позиція є дуже чіткою і зрозумілою для Росії… Ми не можемо давати воду окупантові, щоб він збільшував свій військовий потенціал і отримав можливість нападати на Україну».

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північнокримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів із материкової частини України припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, надмірне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунтів на півострові. Окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

При цьому, за даними водогосподарників, власних запасів води в Криму вистачало на потреби власне населення за його чисельності часів до окупації, але вже бракує для нових переселенців із сусідньої Росії, збільшених контингентів російських військ, а також для потреб військових частин, промисловості і сільського господарства. Росія час від часу вимагає від Києва поновити постачання води каналом.