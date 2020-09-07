Як українець купив кримський тролейбус? Український колекціонер знайшов у Ялті стару рогату автівку і привіз в Запоріжжя. Сталося це у Ялті донбаській. В сюжеті – спогади про один із символів Криму, про те, якою було його туристичне життя та цікаві історії про найдовшу гірську тролейбусну трасу в світі. І чому фахівці заводу Шкода, називали кримтролейбус-філіалом відомого виробника автомобілів та двигунів Skoda.