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07 вересня 2020, Київ 08:45
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Як українець купив кримський тролейбус?

Як українець купив кримський тролейбус?
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Як українець купив кримський тролейбус?

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Як українець купив кримський тролейбус? Український колекціонер знайшов у Ялті стару рогату автівку і привіз в Запоріжжя. Сталося це у Ялті донбаській. В сюжеті – спогади про один із символів Криму, про те, якою було його туристичне життя та цікаві історії про найдовшу гірську тролейбусну трасу в світі. І чому фахівці заводу Шкода, називали кримтролейбус-філіалом відомого виробника автомобілів та двигунів Skoda.

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