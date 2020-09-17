В окупованому Криму помер активіст кримськотатарського національного руху Нурі Османов. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».
«Вчора (16 вересня – ред.) пішов з життя делегат Курултаю і активіст кримськотатарського руху Нурі Османов», – мовиться у повідомленні.
Зазначається, що активісти об’єднання востаннє бачилися з Османовим під час акції на підтримку Айдера Кадирова у Нижньогірському районі 5 вересня. Активісти розповіли, що він брав участь практично у всіх мітингах, пов’язаних з поверненням кримських татар на півострів після депортації, зокрема він був присутній на великому мітингу у 1987 році в Ташкенті. До Криму активіст переїхав у 1988 році.
У «Кримській солідарності» наголосили, що після 2014 року Османов був серед тих, хто підтримував сім’ї політв’язнів Криму.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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