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11 жовтня 2020, Київ 18:40
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Україна отримує нову зброю проти Росії – історичний договір (відео)

Україна отримує нову зброю проти Росії – історичний договір (відео)
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Україна отримує нову зброю проти Росії – історичний договір (відео)

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Британський удар по Путіну. «Королівський» флот у Чорному морі. Україні передають нову зброю для відбиття атаки російської армії. Про що ще Зеленський домовився в Лондоні? Що не так з українськими мінометами? Де візьмуть нові міномети для української армії? Чому з угруповання «ДНР» не можна виїхати в угруповання «ЛНР»? Що почалося в тилу бойовиків сьогодні? Війна на Донбасі знищує прифронтові міста. Про все це дивіться у програмі «Донбас Реалії» щонеділі на сайті Радіо Свобода.

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