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11 жовтня 2020, Київ 10:55
Новини | Події

На Донбасі зафіксоване одне порушення за минулу добу – штаб ООС

Втрат серед українських військових немає, ідеться в повідомленні

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж доби 10 жовтня з боку російських гібридних сил зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Поблизу Водяного противник здійснив один неприцільний постріл з підствольного гранатомета. Ворожий постріл не становив загрози життю та здоров’ю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає», – ідеться в повідомленні.

Угруповання «ЛНР» про бойові дії 10 жовтня ще не повідомляло. В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в пуску трьох ракет по північній околиці Донецька зранку 11 жовтня.

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Росія шантажує Україну перемир'ям на Донбасі (відео)

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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