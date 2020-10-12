Зеленський пообіцяв піти з посади президента, якщо не зможе «закінчити війну»

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC пообіцяв піти з посади президента, якщо не зможе «закінчити війну».

«Ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами», – сказав Зеленський.

Президент України вірить, що зможе укласти мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, яка поверне українські території, включно з Кримом.

«Я вірю в це. В іншому випадку я би не йшов в президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це є правда. Але я не втрачаю цю віру», – заявив Зеленський.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.