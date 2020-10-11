Бойовики тричі порушили режим «тиші» на Донбасі 11 жовтня – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики протсягом дня 11 жовтня тричі порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Так, противник здійснив два постріли з ручного протитанкового гранатомета поблизу населеного пункту Мар’їнка, а в районах Майорська й Зайцевого провокував українських захисників неприцільними чергами зі стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

У штабі ООС додали, що постріли не становили загрози життю та здоров’ю військових, ніхто з них не постраждав, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» ввечері 11 жовтня про обстріли своїх позицій не повідомляють.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.