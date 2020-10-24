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24 жовтня 2020, Київ 10:05
Новини | Коронавірус

В Україні протягом доби виявили понад 7 тисяч хворих на COVID-19

В Україні минулої доби, 23 жовтня, виявили 7 014 нових випадків COVID-19. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За добу померли 125 людей, одужали 2 177 пацієнтів.

Найбільше нових інфікованих виявили в Києві (560), Харківській (520), Житомирській (484) та Хмельницькій (450) областях.

Ляшко: Смертність від COVID-19 в Україні впала, але лікарні не безмежні
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Ляшко: Смертність від COVID-19 в Україні впала, але лікарні не безмежні

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Напередодні, 23 жовтня, було зафіксовано рекордну від початку пандемії кількість випадків захворювання на COVID-19 за добу – 7 517.

За час епідемії на території України підтвердили 337 410 випадків коронавірусної хвороби. Померли 6 289 людей, одужали – 139 755.

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