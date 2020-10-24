В Україні протягом доби виявили понад 7 тисяч хворих на COVID-19

В Україні минулої доби, 23 жовтня, виявили 7 014 нових випадків COVID-19. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За добу померли 125 людей, одужали 2 177 пацієнтів.



Найбільше нових інфікованих виявили в Києві (560), Харківській (520), Житомирській (484) та Хмельницькій (450) областях.

Напередодні, 23 жовтня, було зафіксовано рекордну від початку пандемії кількість випадків захворювання на COVID-19 за добу – 7 517.

За час епідемії на території України підтвердили 337 410 випадків коронавірусної хвороби. Померли 6 289 людей, одужали – 139 755.