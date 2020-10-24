В Україні 61% ліжок, відведених для лікування пацієнтів з COVID-19, вже зайняті – Степанов

В Україні 61% ліжок, відведених для лікування пацієнтів з COVID-19, вже зайняті, повідомив 24 жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



«В Україні залишається високим показник госпіталізації хворих із COVID-19. Станом на сьогодні 61% ліжок, відведених для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою, вже зайнято. Враховуються як хворі з підтвердженим діагнозом, так і з підозрою», – розповів Степанов на брифінгу.



Він також зазначив, що за минулу добу було зроблено рекордну кількість ПЛР-тестів – понад 40 тисяч досліджень. За його словами, в листопаді цей показник становитиме 50 тисяч тестів на добу.



Загалом за добу було проведено 67 573 тестування: 41 430 досліджень методом ПЛР, а також 26 143 – методом ІФА.

В Україні минулої доби, 23 жовтня, виявили 7 014 нових випадків COVID-19. За добу померли 125 людей, одужали 2 177 пацієнтів.



Найбільше нових інфікованих виявили в Києві (560), Харківській (520), Житомирській (484) та Хмельницькій (450) областях.

За час епідемії на території України підтвердили 337 410 випадків коронавірусної хвороби. Померли 6 289 людей, одужали – 139 755.