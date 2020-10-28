Україна не готова до послаблення карантину – МОЗ

Станом на 28 жовтня жодний регіон України не готовий до послаблення карантину, свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій (409,1 на 100 тисяч людей), Хмельницькій (378,7), Житомирській (356,7) областях.

Найменший показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів – у Кіровоградській (87,9), Вінницькій (120,3) та Херсонській (131,1) областях.

У Києві цей показник становить 234, а середній по Україні – 228,2 на 100 тис. населення.

В Україні минулої доби, 27 жовтня, зареєстрували 7 474 випадки зараження коронавірусною інфекцією (це значення близьке до рекордного, зафіксованого минулого тижня), загальне число інфікованих за час епідемії становить 363 075. Також 27 жовтня зафіксований рекордний добовий показник смертності – померли 165 людей із діагнозом COVID-19.