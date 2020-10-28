В Україні за минулу добу виявили 7474 випадки COVID-19 – РНБО

В Україні минулої доби, 27 жовтня, виявили 7474 нових випадків COVID-19. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення коронавірусної епідемії РНБО. За добу померли 165 людей, одужали – 3306.

За час епідемії на території України підтвердили 363 075 випадків коронавірусної хвороби, померли 6755 людей, одужали – 148 642.

Число випадків інфікування COVID-19 у світі наближається до 44 мільйонів, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса. Померли понад мільйон людей, одужали майже 30 мільйонів.

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