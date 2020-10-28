У Росії другий день поспіль фіксують рекордну смертність від COVID-19

У Росії за попередню добу, 27 жовтня, померли 346 пацієнтів із діагнозом COVID-19. Це новий рекорд добової смертності, попередній (320 померлих) був зафіксований на день раніше.

Станом на ранок 28 жовтня в Росії зареєстровані 16 202 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією. Найбільше нововиявлених хворих, як і раніше, у Москві (3670).

Загальне число інфікованих у Росії з початку епідемії сягнуло 1 563 976, померли 26 935, одужали 1 171 301.

В Україні минулої доби також встановлений новий рекорд за числом летальних випадків – 165, число виявлених хворих на COVID-19 (7474) близьке до рекордного (22 жовтня захворіли 7517 людей).

У світі, за даними університету Джонса Гопкінса (США) станом на 28 жовтня, за час пандемії захворіли майже 44 мільйони людей, померли понад 1 мільйон 167 тисяч, одужали 29,8 мільйона.