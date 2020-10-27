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27 жовтня 2020, Київ 15:05
Новини | Коронавірус

Коронавірус виявили ще в одного заступника Єрмака – речниця президента

Андрій Смирнов

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов, як і інша заступниця Андрія Єрмака Юлія Ковалів, захворів на COVID-19. Це агенції УНІАН підтвердила речниця президента Юлія Мендель.

«У Юлії Ковалів та Андрія Смирнова справді виявили коронавірусну хворобу COVID-19. Вони перебувають на самоізоляції», – заявила Мендель.

Водночас Мендель додала, що глава держави Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак здорові.

Раніше сьогодні у фейсбуці заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів повідомила, що разом із родиною захворіла на COVID-19 та перебуває на самоізоляції.

В Україні станом на ранок 27 жовтня зареєстровано 6677 нових випадків зараження COVID-19 за попередню добу. За ту добу померли 126 людей із таким діагнозом, одужали 2799.

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