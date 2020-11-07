В Україні минулої доби виявили 10 746 нових випадків COVID-19 – МОЗ

Протягом минулої доби в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Серед тих, хто захворів, дітей – 316, медпрацівників – 519.

Також за останню добу:

1 470 людей шпиталізували,

187 людей померли

8 685 людей одужали.

За весь час пандемії в Україні захворіли 450 934 особи; одужали – 204 229; померли – 8 312.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області (1 008), Києві (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 7 листопада у світі виявили понад 49,3 мільйона інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли більш ніж 1,2 мільйона людей.