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06 листопада 2020, Київ 16:43
Новини | Коронавірус

Застосування антибіотиків в Україні зросло в 3,5 рази – МОЗ

При цьому міністр закликав українців не займатися самолікуванням, не купувати і не вживати антибіотиків без призначення лікаря

Застосування в Україні антибіотиків цього року зросло в 3,5 рази порівняно з 2019-м, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час години запитань до уряду 6 листопада у Верховній Раді.

«У нас у 3,5 рази зросло застосування антибіотиків, якщо порівняти з аналогічним періодом попереднього року», – сказав Степанов.

Він додав, що фармвиробники повністю забезпечені сировиною, а «якщо в якійсь аптеці антибіотики зникли, то це поодинокі випадки».

При цьому міністр закликав українців не займатися самолікуванням, не купувати і не вживати антибіотиків без призначення лікаря, бо це може призвести до погіршення стану.

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