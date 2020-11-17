У Києві зафіксували новий добовий рекорд захворювання на COVID-19

У Києві за добу 16 листопада виявили 1143 нових хворих на коронавірусну інфекцію, так багато інфікованих в українській столиці не було за весь час пандемії.

Це на 264 більше, ніж за попередню добу (за добу 15 листопада було 879 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 52642 випадки захворювання.

Число померлих від COVID-19 у Києві вже сьогодні може перетнути позначку в тисячу. 16 листопада коронавірусна інфекція забрала життя 14 людей у столиці, загальна кількість смертей тепер становить 990.

В Україні станом на 17 листопада 2020 року виявили 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.