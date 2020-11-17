МОЗ: допомогу при COVID можна отримати і без декларації з сімейним лікарем

Допомогу від сімейного лікаря при COVID-19 можна отримати і без підписаної декларації, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, таке рішення 16 листопада ухвалив уряд України.

«Якщо у вас немає сімейного лікаря, а ви захворіли на COVID-19, вам зобов’язана амбулаторія, сімейні лікарі надати цю медичну допомогу, навіть якщо у вас немає відповідної декларації. Декларацію ви підпишете потім, коли одужаєте, а зараз головне, щоб вам була надана медична допомога», – наголосив міністр.

Крім того, за його словами, постанова вносить й інші зміни у процес надання медичної допомоги. «Піднята капітаційна ставка, тобто по суті заробітна плата наших сімейних лікарі. Вона складала на одного хворого 600 гривень, а, починаючи з 1 листопада до кінця року, вона буде складати 651 гривню», – заявив міністр.

Крім того, у зв’язку з тим, що в Україні не вистачає медичних працівників і лікарів певних спеціальностей для надання допомоги хворим на COVID-19, відтепер не обов’язково включати в бригаду лікаря-анестезіолога, як це було раніше, а дозволено формувати відповідні бригади з лікарів інших спеціальностей.

«Зараз усі наші лікарі, усі наші медичні працівники, незалежно від своєї спеціальності, вони всі перебувають на передовій і борються з цією коронавірусною хворобою», – сказав міністр.

В Україні станом на 17 листопада 2020 року виявили 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Зокрема, захворіли 516 дітей і 565 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні захворіли 557 657 людей, одужали – 250 983.

Померли від COVID-19 9 856 людей.