У НАЗК заявили, що внесли припис Шмигалю для усунення порушень у діяльності «Енергоатома»

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис прем’єр-міністру України Денису Шмигалю для усунення порушень антикорупційного законодавства в діяльності НАЕК «Енергоатом», повідомила пресслужба НАЗК.

«Голова НАЗК Олександр Новіков вніс припис прем’єр-міністру Денису Шмигалю для усунення порушень антикорупційного законодавства в діяльності «Енергоатому» та скасування незаконного наказу підприємства про звільнення викривача Олега Поліщука», – йдеться в повідомленні.

В НАЗК зазначили, що припис внесли також і т.в.о. президента «Енгергоатома» Петру Котіну.

«Так, керівник підприємства підписав накази про відсторонення від посади, дисциплінарну відповідальність та звільнення уповноваженого із реалізації антикорупційної програми ДП «НАЕК «Енергоатом» Олега Поліщука. У приписі вимагається скасувати ці незаконні накази та поновити уповноваженого на посаді», – розповіли у відомстві.

Звільнення уповноважених осіб з ініціативи керівництва має погоджуватися НАЗК. Однак, керівництво ДП «НАЕК «Енергоатом» не надіслало до НАЗК відповідний запит. Також ДП мало повідомити НАЗК про звільнення уповноваженого не пізніше двох днів із моменту прийняття наказу. Однак і цього не було зроблено, додали у пресслужбі.

«Також звільненню передувало повідомлення Олега Поліщука до Національного антикорупційного бюро України, у якому він зазначив про ознаки кримінального корупційного правопорушення з боку посадовців підприємства. Після цього він набув статусу викривача», – пояснили НАЗК.

В агентстві уточнили, що закон забороняє звільняти чи притягувати до дисциплінарної відповідальності викривача за повідомлення про можливі факти корупції. Аби встановити об’єктивну істину в цій справі, НАЗК надіслало до «НАЕК «Енергоатом» запити на надання інформації. Проте керівництво підприємства відмовилося їх виконувати.

Раніше стало відомо, що службове розслідування стосовно тимчасового виконувача обов’язків президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна припинили через рішення Конституційного суду щодо закону «Про запобігання та виявлення корупції».

У серпні 2020 року Державна енергетична компанія «Енергоатом» не дозволила провести позапланову антикорупційну перевірку.